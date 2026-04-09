Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trickdiebstahl (Zeugen gesucht!)

Frankenthal (ots)

Am 08.04.2026 gegen 16:40 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Trickdiebstahl in der Hanns-Fay-Straße in Frankenthal gemeldet. Hierbei habe zunächst eine männliche Person bei der 88-jährigen Geschädigten an der Wohnungstür geklingelt. Als die Geschädigte die Wohnungstür öffnete gab der Mann an, dass es einen Wasserrohrbruch im Haus gebe und man deshalb die Wohnung überprüfen müsse. Daraufhin gewährte ihm die Geschädigte Eintritt in die Wohnung. Im weiteren Verlauf kam ein weiterer Mann hinzu und es sollten mehrere Wasserhähne in Küche und Bad überprüft werden. Die Geschädigte entwickelte Skepsis am Handeln der beiden Männer und kontaktierte ihre Tochter. Daraufhin entfernten sich beide männlichen Personen aus der Wohnung. Die Geschädigte stellte anschließend fest, dass aus einer Tasche ein höherer dreistelliger Betrag Bargeld fehlte. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die beiden Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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