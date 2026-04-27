Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260427-4-pdnms Zwei verletzte Polizeibeamte nach Widerstand in Rendsburg

Hohn ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 26.04.2026 kam es gegen 16.35 Uhr im Ahornweg in Hohn zu einem häusliche Gewalt Delikt, ein 38 jähriger portugiesischer Beschuldigter schlug dort auf eine 41 jährige russische Geschädigte mit der Faust ein. Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Rendsburg erschien am Einsatzort und trennte die Streitenden. Der 38 jährige Beschuldigte war beim Eintreffen der Kollegen sehr aggressiv und renitent, Anweisungen, dass Haus mit den Beamten zu verlassen, kam er nicht nach. Nachdem die Beamten den Beschuldigten am Arm ergriffen, schlug dieser wild um sich und traf einen 32 jährigen Kollegen mit der Faust im Gesicht, nachdem der Mann zu Boden gebracht werden konnte, trat er noch mit den Beinen nach den eingesetzten Beamten. Der Mann konnte schließlich nach dem Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Die beiden eingesetzten Beamten wurden bei der Widerstandshandlung leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Den 38 jährigen Beschuldigten erwartet jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Gruß

Sönke Petersen

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