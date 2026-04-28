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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260428-1-PDNMS-Festnahme nach Diebstahl im leerstehenden Gewerbegebäude in Neumünster

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

Am 24.04.2026 konnten zwei Personen bei einem Einbruchdiebstahl in ein leerstehendes Gewerbegebäude in Neumünster festgenommen werden. Beide Personen wurden noch am selben Tag zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Am 24.04.2026 konnten durch das 1. und 2. Polizeirevier Neumünster zwei Personen zwischen 04:30 Uhr und 05:30 Uhr vor bzw. in einem Center in der Parkstraße angetroffen und festgenommen werden, nachdem diese gewaltsam über einen Seiteneingang des dortigen Hotels in das Innere des Centers eingedrungen waren und dort Kupferkabel demontiert und zum Abtransport bereit gelegt haben. Eine der Personen trug dabei zwei Teppich- und ein Cuttermesser bei sich.

Die beiden Beschuldigten wurden vor Ort vorläufig festgenommen und zunächst in das Gewahrsam des 1. Polizeireviers Neumünster verbracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde noch am gleichen Tag ein beschleunigtes Verfahren beim Amtsgericht Neumünster durchgeführt. Hierbei erhielt ein 41-jähriger Deutscher eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten ohne Bewährung und ein 47-jähriger Deutscher eine Freiheitsstrafe von 5 Monaten, deren Vollstreckung für 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Polizeidirektion Neumünster, Constanze Becker Staatsanwaltschaft Kiel, Hanna Borgwardt

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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