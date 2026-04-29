Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260429-1-1-pdnms Update Vollsperrung B 430 Höhe Aukrug kann aufgehoben werden

B 430 Höhe Aukrug (ots)

Heute Morgen gegen 04.05 Uhr hatte sich auf der B 430 ein Schwertransport festgefahren ( siehe auch Pressemitteilung 260429-1-pdnms ).

Seit dem Mittag ist eine Bergungsfirma dabei, den Schwertransport wieder auf der Straße zu stellen, gegen 15.15 Uhr sollte die B 430 wieder in beide Richtungen befahrbar sein, die Vollsperrung wird dann aufgehoben.

Gruß

Sönke Petersen

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