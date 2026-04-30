Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260430-1-PDNMS-Aufklärung einer Diebstahlsserie in einem Pflegeheim in Gettorf

Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Seit September 2024 beschäftigte die Polizei in Gettorf sowie die Kriminalpolizei in Eckernförde eine Serie von über 40 Diebstählen in einem Pflegeheim in Gettorf.

Unter anderem wurden in sieben Fällen EC- und Kreditkarten aus Zimmern der dortigen Bewohnern entwendet. Bei anschließenden Abbuchungen entstand ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

In Zusammenarbeit mit der Einrichtung gelang es der Kriminalpolizei, anhand von Beweismitteln zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Hierbei handelt es sich um eine 36-jährige Deutsche, die in dem Pflegeheim arbeitete und ihren 47-jährigen türkischen Lebensgefährten.

Am 24.04.2026 wurde durch die Kriminalpolizei Eckernförde bei den Beschuldigten ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt, der durch die Staatsanwaltschaft Kiel beantragt wurde.

Hierbei konnten die beiden Tatverdächtigen angetroffen und weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Die Beschuldigten wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell