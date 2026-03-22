PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall durch entfernten Kanaldeckel

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, um 2:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Lohmühlenstraße in Gelsenkirchen-Buer. Dabei fuhr er über einen auf der Fahrbahn liegenden Kanaldeckel. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt, der Fahrer blieb unbverletzt. Der Kanaldeckel war offfenbar durch unbekannte Täter entfernt und auf die Fahrbahn gelegt worden. Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverlehr wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6200 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Leitstelle - 0209 365 2160 - zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 08:34

    POL-GE: Trunkenheitsfahrt endet im Polizeigewahrsam

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 21.03.2026, um 21:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Pkw, der auf der A42 in Fahrtrichtung Dortmund in starken Schlangenlinien fuhr. Der Fahrzeugführer sei in Gelsenkirchen-Heßler von der Autobahn abgefahren und habe seine Fahrt über mehrere innerstädtische Straßen fortgesetzt. Dabei sei er weiter in Schlangenlinien und sehr unsicher gefahren. Mehrere andere Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:30

    POL-GE: Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 20.03.2026, um 21:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Bismarckstraße in südlicher Richtung. Dabei fuhr er plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 47-jährigen Gelsenkircheners, welcher durch den Aufprall auf den Gehweg abkam und auf die Seite kippte. Der 47-jährige Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Beide ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 11:51

    POL-GE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Resse

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer 26-jährigen Fußgängerin und einem 36-jährigen Fahrradfahrer kam es am Donnerstagmorgen, 19. März 2026, in Resse. Der Radfahrer aus Herten war gegen 7.15 Uhr auf der Straße Im Emscherbruch unterwegs, als die Fußgängerin aus Gelsenkirchen auf die Straße trat, um diese zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Personen stürzten und sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren