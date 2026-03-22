Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall durch entfernten Kanaldeckel

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, um 2:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Lohmühlenstraße in Gelsenkirchen-Buer. Dabei fuhr er über einen auf der Fahrbahn liegenden Kanaldeckel. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt, der Fahrer blieb unbverletzt. Der Kanaldeckel war offfenbar durch unbekannte Täter entfernt und auf die Fahrbahn gelegt worden. Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverlehr wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6200 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Leitstelle - 0209 365 2160 - zu melden.

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