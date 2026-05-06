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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260506-1-pdnms Zeugen nach Graffiti Schmierereien in Fockbek gesucht

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Neumünster (ots)

Zwischen dem 23.03.2026 und dem 06.05.2026 kam es in der Rendsburger Straße 39 in Fockbek an einem Imbiss zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti, die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen.

Auf einem Imbiss-Werbeschild haben unbekannte Täter ein Graffiti hinterlassen. Der oder die Täter sprühten ein grünes " P " auf das Werbeschild. Der Sachschaden liegt bei ca.150 Euro. Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen, wer konnte die Tat ggf. beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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