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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260511-1-PDNMS-Reetdachhaus abgebrannt

Schinkel / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem größeren Feuer in Schinkel, bei dem ein Reetdachhaus vollkommen niederbrannte. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18:20 Uhr am Samstagabend (09.05.26) wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand im Dachstuhl eines reetgedeckten Einfamilienhauses im Roggenrader Weg in Schinkel informiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Haus in Vollbrand, die Bewohnerin hatte sich unverletzt ins Freie gerettet.

Für die Brandbekämpfung musste die Feuerwehr die Löschwasserversorgung aus mehrere hundert Metern entfernten Hydranten aufbauen. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Schinkel, Neuwittenbek, Großkönigsförde, Revensdorf, Gettorf, Quarnbek/ Stampe, Tüttendorf und Blickstedt, der Löschzug Gefahrgut, das Technische Hilfswerk Eckernförde, der Rettungsdienst sowie zeitweise drei Streifenwagen der Polizei.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht, hierfür musste der Roggenrader Weg zwischen der Landesstraße 46 und dem Ortskern Schinkel voll gesperrt werden. Das Haus brannte komplett nieder.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Kai Kröger

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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