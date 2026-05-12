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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260512-1-PDNMS-Trunkenheitsfahrt auf der A 7

A7- Neumünster (ots)

Am 11.05.2026 fiel einer Zeugin ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der A 7 auf. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt.

Gestern Abend fiel einer Verkehrsteilnehmerin auf der A7 in Höhe Neumünster ein Fahrzeug auf, welches unsicher und mit geringer Geschwindigkeit über alle Fahrstreifen in Richtung Norden geführt wurde.

Durch Beamte des Polizeiautobahn-und Bezirksrevier Mitte konnte das Fahrzeug auf der A 215 in Fahrtrichtung Kiel aufgenommen werden. Eine anschließende Kontrolle sollte in Kiel stattfinden.

Hier wurden durch den Fahrzeugführer des betreffenden Fahrzeuges die Anhaltezeichen missachtet und es kam zu einer Kollision mit einem Funkstreifenwagen. Mit Unterstützung von Beamten des 1. und 4. Polizeireviers in Kiel gelang es schließlich, das Fahrzeug in der Hofholzallee in Kiel zu stoppen und schließlich zu kontrollieren.

In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Insassen. Bei dem Fahrzeugführer, einem 23-jährigen Ukrainer, wurde ein Atemalkoholwert von über einem Promille festgestellt.

Nach Beendigung aller strafprozessualer Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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