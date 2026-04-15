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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche wurden auch am heutigen Mittwoch wieder Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim durchgeführt.

Zuerst wurde zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr der Verkehr in der Weinstraße in Herxheim am Berg überwacht. Bei hohem Verkehrsaufkommen konnten vier Verstöße geahndet werden, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug bei erlaubten 30 km/h mit 43 km/h unterwegs war.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim konnten zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden.

Zum Abschluss wurde zwischen 12:20 Uhr und 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Friedelsheim durchgeführt, wo ebenfalls eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Insgesamt sieben Fahrzeugführende hielten sich nicht daran, wobei das schnellste Fahrzeug mit 43 km/h gemessen wurde.

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim wird auch in den kommenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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