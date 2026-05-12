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POL-NMS: 20260512-4-PDNMS-Padenstedt: Wer entsorgte den Müll in der Feldmark?

POL-NMS: 20260512-4-PDNMS-Padenstedt: Wer entsorgte den Müll in der Feldmark?
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Padenstedt (ots)

Anfangs des Monats kam es zu einer illegalen Müllentsorgung in Padenstedt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und dem Verursacher.

Bereits am Montag (4. Mai) meldete ein Mitarbeiter der Gemeinde Padenstedt bei der Polizeistation Aukrug eine Müllablagerung in der Feldmark, auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Königsmoor/Russenweg, östlich der A 7.

Bislang unbekannte Täter entsorgten dort zwischen Freitag, 01.05. und Montag, 04.05. eine größere Menge Bauschutt, besteht aus vermutlich asbesthaltigen Dachplatten, Müllsäcken, Dämmwolle und anderen Materialien.

Der Ermittlungsdienst Umwelt- und Verbraucherschutz der Polizei führt das Strafverfahren wegen Unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bitte um Hinweise unter der Rufnummer 04331/ 208 - 202 oder per E-Mail EDUVS.Rendsburg.PABR@polizei.landsh.de.

Kai Kröger

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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