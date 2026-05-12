Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260512-3-PDNMS-Festnahme nach Gewerbsmäßigem Diebstahl im Industriegebiet Süd Neumünster

Neumünster (ots)

Am 08.05.2026 konnten zwei Täter nach dem Diebstahl mehrerer neuwertiger Waren im Industrie-Gebiet Süd in Neumünster festgenommen werden.

Am Freitag Abend gegen 18:30 Uhr wurden mehrere Streifenwagen aus Neumünster ins Industrie-Gebiet Süd entsandt. Hier wurden zwei flüchtige Ladendiebe nach dem Diebstahl mehrerer Armbanduhren aus einem Marken-Geschäft gemeldet.

Nachdem eine Person, auf die die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf, vor den eingesetzten Beamten flüchtete, konnte diese in der Saalestraße durch Kräfte des 1. PR Neumünster festgenommen werden.

Der 30-jährige ivorische Beschuldigte, der sowohl diverse Armbanduhren wie auch entwendete Marken-Kleidung bei sich trug, wurde für weitere Maßnahmen zum 1. PR Neumünster verbracht.

Ein zweiter 41-jähriger ivorischer Beschuldigter konnte in einem Restaurant in Tatortnähe durch Diensthundeführer der PD Neumünster angetroffen und festgenommen werden.

Bei den Beschuldigten konnten mehrere Armbanduhren in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages sowie Kleidung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages aufgefunden werden.

Weiterhin konnte in Tatortnähe ein PKW aufgefunden werden, in dem sich ebenfalls diverses Stehlgut in Höhe eines vierstelligen Betrages befand.

Aufgrund von Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass auch dieses Stehlgut den beiden zuvor festgenommenen Personen zuzuordnen war.

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde aufgrund des Verdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahls die Durchsuchung des Fahrzeuges sowie der Wohnanschriften der Beschuldigten angeordnet. Die Wohnungen wurden durch Kräfte des LKA Hamburg durchsucht. Es wurden weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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