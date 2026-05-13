Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260513-2-PDNMS-Pkw-Fahrer und Zeugen nach Beinahe-Unfall in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt- Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 25.04.26 hat ein Zeuge ein rücksichtsloses und verkehrsgefährdendes Verhalten eines Pkw-Fahrers beobachtet. Hierzu wird ein Fahrzeugführer gesucht, welcher dieses Verhalten ebenfalls beobachtet hat und vermutlich sogar gefährdet wurde.

Ein wartepflichtiger dunkler Kleinwagen ist gegen 11:45 Uhr in Hohenwestedt mit überhöhter Geschwindigkeit von der Friedrichstraße in den Rudolphsweg gefahren. Hierbei habe er den vorfahrtberechtigten Verkehr auf der Itzehoer Straße (B77) nicht beachtet. Es ist aus Sicht des Zeugen fast zu einem Verkehrsunfall mit einem auf der B77 fahrenden Pkw gekommen.

Der Fahrzeugführer, des auf der B77 fahrendes Fahrzeuges, wird als Zeuge gesucht. Auch weitere Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Hohenwestedt unter 04871-779 280 oder per E-Mail unter Mittelholstein.PR@polizei.landsh.de

Finja Rohde

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