Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260515-1-PDNMS-Festnahme nach Einbruch in Feinkostgeschäft und Tankstelle in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 12.05.2026 konnte in Eckernförde ein Täter festgenommen werden, nachdem er in ein Feinkostgeschäft und eine nahegelegene Tankstelle einbrach.

Am Dienstag Abend gegen 23:40 Uhr hörte ein aufmerksamer Passant das Klirren einer Glasscheibe am Rathausmarkt. Er informierte umgehend die Polizei. Funkstreifenwagenbesatzungen des Reviers Eckernförde konnten kurze Zeit später den Täter noch in dem tatbetroffenen Feinkostgeschäft antreffen und festnehmen. Bei dem Stehlgut handelte es sich um diverse Spirituosen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte der festgenommene 25-jährige Deutsche auch mit einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Straße Mühlenberg in Eckernförde in Zusammenhang gebracht werden. Diese Tat erfolgte vermutlich kurz vor dem Einbruch in das Feinkostgeschäft.

Nach der Festnahme wurde der Beschuldigte ins Gewahrsam des Polizeireviers Rendsburg verbracht.

Nach eingehender Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurden am 13.05.2026 keine Haftgründe festgestellt, so dass der Beschuldigte zunächst wieder entlassen wurde.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell