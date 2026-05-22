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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Auffälliger "Mods"-Roller in Geldern entwendet
Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In Geldern, Oststraße, wurde in der Zeit von Mittwoch (20. Mai 2026), 21:00 Uhr und Donnerstag (21. Mai 2026), 07:00 Uhr, ein Leichtkraftrad (Roller) Daelim Otello 125, entwendet. Der Roller war vor einer Haustür abgestellt. Er wurde mit Fahrzeugschein und Fahrzeugschlüssel entwendet. Er ist auffällig verändert im "Mods"-Stil, d.h. Schild der Band "The Who", "ACE CAFE LONDON"-Aufkleber, sogenannte "Targets" (rundes Symbol, ähnliche der Kokarde der britischen Luftwaffe) usw., dazu ist eine extra hohe Scheibe angebracht. Der Roller war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit dem Kennzeichen KLE-QM 57 versehen. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl und zum Verbleib des Rollers machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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