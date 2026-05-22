Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Auffälliger "Mods"-Roller in Geldern entwendet

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In Geldern, Oststraße, wurde in der Zeit von Mittwoch (20. Mai 2026), 21:00 Uhr und Donnerstag (21. Mai 2026), 07:00 Uhr, ein Leichtkraftrad (Roller) Daelim Otello 125, entwendet. Der Roller war vor einer Haustür abgestellt. Er wurde mit Fahrzeugschein und Fahrzeugschlüssel entwendet. Er ist auffällig verändert im "Mods"-Stil, d.h. Schild der Band "The Who", "ACE CAFE LONDON"-Aufkleber, sogenannte "Targets" (rundes Symbol, ähnliche der Kokarde der britischen Luftwaffe) usw., dazu ist eine extra hohe Scheibe angebracht. Der Roller war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit dem Kennzeichen KLE-QM 57 versehen. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl und zum Verbleib des Rollers machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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