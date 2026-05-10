Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Wohnhaus - Zeugen gesucht

Stade (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Woche zwischen Montag, den 04.05., 18:00 h und Mittwoch, den 06.05., 21:00 h in Stade im Salinenweg nach dem Einschlagen eines Küchenfensters mit einem Stein und ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben alle Innenräume durchwühlt.

Was bei dem Einbruch genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Augenscheinlich ist aber mindestens ein Laptop-Computer von den Einbrechern mitgenommen worden.

Der nagerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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