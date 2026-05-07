Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Baucontainer in Stade - Zeugen gesucht

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Stade in der Straße "Hörner Deichfeld" nach dem Aufschneiden des Zaunes auf das Betriebsgelände einer Baufirma gelangt und haben dann dort mehrere Baucontainer aufgebrochen.

Aus diesen wurden dann u. a. ein Laptop-Computer und ein Laser-Gerät entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Stade unter 04141-102215.

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