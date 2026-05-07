Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Einbrecher in Stade in der Harsefelder Straße nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere einer dortigen Doppelhaushälfte eingedrungen und haben vermutlich das Erdgeschoss durchsucht während die 86-jährige Bewohnerin im Obergeschoss geschlafen hat.

Ob und was die Einbrecher erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am vergangenen Sonntag zwischen 13:00 h und 18:30 h hat ein bisher unbekannter Täter in Stade in der Hohenfriedberger Straße eine Terrasse eines dortigen Mehrfamilienhauses betreten und dann mit einer Schaufel die Terrassentür aufgehebelt.

Anschließend hat der Unbekannten die Wohnung betreten und durchsucht.

Was hier erbeutet wurde, ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Am gestrigen Mittwoch haben Unbekannte in Stade in der Stargarder Straße zwischen 11:30 h und 16:15 h versucht eine Wohnungstür in einem dortigen Mehrfamilienhaus aufzubrechen, sind aber gescheitert und mussten ohne Erfolg die Flucht antreten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der drei Fälle geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

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