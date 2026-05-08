POL-STD: Unbekannte entwenden Leichtkraftrad am Stader Bahnhof
Stade (ots)
Bisher unbekannte Diebe haben am gestrigen Donnerstag zwischen 06:48 h und 18:05 h in Stade in der Hospitalstraße ein dort auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestelltes Leichtkraftrad entwendet.
Das schwarze HONDA ANF 125 hat das Kennzeichen STD-NR 15 und stellt einen Wert von ca. 1.200 Euro dar.
Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Leichtkraftrads bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de
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