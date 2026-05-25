POL-KLE: Kevelaer - Straßensperrung nach Verkehrsunfall
Kreuzung Walbecker Straße/Gelder Dyk/Walbecker Dyck gesperrt
Kevelaer (ots)
Die Kreuzung Walbecker Straße/Gelder Dyck/Walbecker Dyck in Kevelaer ist aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalles gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.(sp)
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