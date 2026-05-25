Weeze (ots) - Am 23.05.2026, gegen 02:20 Uhr, kam es auf dem Veenweg in Weeze zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Hyundai lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der 65-jährige Fahrer aus Kevelaer, der sich alleine im Fahrzeug befand, befuhr zum Unfallzeitpunkt den Veenweg in Fahrtrichtung der Straße Baal. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

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