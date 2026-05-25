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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Straßensperrung nach Verkehrsunfall
Kreuzung Walbecker Straße/Gelder Dyk/Walbecker Dyck gesperrt

Kevelaer (ots)

Die Kreuzung Walbecker Straße/Gelder Dyck/Walbecker Dyck in Kevelaer ist aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalles gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.(sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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