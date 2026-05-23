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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pkw-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Weeze (ots)

Am 23.05.2026, gegen 02:20 Uhr, kam es auf dem Veenweg in Weeze zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Hyundai lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der 65-jährige Fahrer aus Kevelaer, der sich alleine im Fahrzeug befand, befuhr zum Unfallzeitpunkt den Veenweg in Fahrtrichtung der Straße Baal. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Fahrer mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt werden. Die Straße war aufgrund der Unfallaufnahme etwa vier Stunden gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahme-Team der Polizei Essen unterstützt. Ebenfalls war der Opferschutz im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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