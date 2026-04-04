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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026 gegen 08:00 Uhr, kam es in der Hindenburgstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Brandereignis in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Im Rahmen dessen wurde ein 54-jähriger Bewohner schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat zwecks Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Dennis Sturm

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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