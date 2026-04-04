POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 03.04.2026, wurden durch einen Autofahrer gegen 19:00 Uhr zwei Sportwagen gemeldet, welche sich auf der Brunckstraße ein Fahrzeugrennen lieferten. Es handelte sich hierbei um einen grauen Mercedes AMG GT63S sowie einen schwarzen Audi S 7. Durch Zeugen wurde geschildert, dass die Sportwagen bereits auf der L523 von Worms aus kommend in Richtung Ludwigshafen aufgefallen seien. Sie ...

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