POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung
Neustadt an der Weinstraße (ots)
Am Samstag, den 04.04.2026 gegen 08:00 Uhr, kam es in der Hindenburgstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Brandereignis in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Im Rahmen dessen wurde ein 54-jähriger Bewohner schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat zwecks Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.
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