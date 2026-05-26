Rees (ots) - Am Sonntag, 24.05.26, gegen 11:25 Uhr kam es auf der B67 (Reeser Landstraße) in Höhe des Grüttweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden fuhr mit seinem Wohnmobil in Fahrtrichtung Kalkar und hielt an der Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage (LSA) an. Hinter ihm fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Rhede mit ...

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