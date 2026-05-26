Rheurdt (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen (24. Mai 2026) durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus an der Drosselstraße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen, Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen aber keine. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs) ...

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