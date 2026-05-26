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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Yamaha-Motorrad mit dem Kennzeichen KK-Y49 gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Sonntag (24. Mai 2026) zwischen 11:30 und 13:30 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz am Markt ein Motorrad entwendet. Die etwa sechs Jahre alte Yamaha-Maschine vom Typ Ténéré 700 trug das Kennzeichen KK-Y49. Das Motorrad war mit einem Bremsscheibenschloss zusätzlich gesichert. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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