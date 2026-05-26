POL-KLE: Geldern - Yamaha-Motorrad mit dem Kennzeichen KK-Y49 gestohlen
Polizei sucht Zeugen
Geldern (ots)
Am Sonntag (24. Mai 2026) zwischen 11:30 und 13:30 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz am Markt ein Motorrad entwendet. Die etwa sechs Jahre alte Yamaha-Maschine vom Typ Ténéré 700 trug das Kennzeichen KK-Y49. Das Motorrad war mit einem Bremsscheibenschloss zusätzlich gesichert. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
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