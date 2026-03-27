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POL-MTK: "Vorsicht Falle" unterhaltsames Theaterstück als effektive Prävention

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Hofheim (ots)

"Vorsicht Falle" unterhaltsames Theaterstück als effektive Prävention, Hochheim, Vereinshaus der Kolpingfamilie im kath. Vereinshaus, Wilhelmstr. 4, 65239 Hochheim, Dienstag, 31.03.2026, 15:00 Uhr

(fm) Am kommenden Dienstag, den 31.03.2026, findet um 15:00 Uhr im Hochheimer Vereinshaus der Kolpingfamilie im kath. Vereinshaus eine besondere Veranstaltung statt: Das Laien-Theater-Ensemble "Lachfalten" des Pluspunkt Erbenheim führt das Stück "Vorsicht Falle" auf. Karten gibt es nicht im Vorverkauf. Einlass ist solange Sitzplätze vorhanden sind, die Teilnahme ist kostenlos.

Das Stück "Vorsicht Falle" zeigt auf humorvolle und klug inszenierte Weise, wie Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger vorgehen - sei es durch betrügerische Anrufe, falsche Handwerkerinnen und Handwerker oder beim sogenannten "Lovescamming". Das Laien-Ensemble verpackt wichtige Präventionstipps in unterhaltsame Szenen und sorgt so für Aha-Momente beim Publikum. Ziel ist es, ältere Menschen für Betrugsmaschen zu sensibilisieren, ohne Angst zu verbreiten, sondern mit einem Augenzwinkern.

Das Polizeipräsidium Westhessen unterstützt die Veranstaltung und ist mit einem Infostand vertreten. Vor und nach der Vorstellung haben Interessierte die Möglichkeit, sich mit der Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren der Stadt Hochheim oder den Polizeihauptkommissaren Florian Meerheim (Schutzmann vor Ort) oder Jürgen Seewald (Polizeilicher Berater) auszutauschen. Alle stehen für Fragen rund um das Thema Betrugsanrufe und andere Trickbetrugsmaschen zur Verfügung.

Das Konzept der "Lachfalten" hat sich bereits bewährt. Bei einer ähnlichen Veranstaltung im November 2025 in Hofheim war die Stadthalle bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 300 Besuchende erlebten einen unterhaltsamen Nachmittag, der gleichzeitig wichtige Impulse für den Alltag setzte. Florian Meerheim, Leiter des Sachgebiets Prävention bei der Polizeidirektion Main-Taunus, betont: "Betrug funktioniert oft über Emotionen. Die Lachfalten schaffen es, Prävention emotional und sympathisch zu vermitteln - und das ohne erhobenen Zeigefinger."

Die Veranstaltung der Lachfalten des Pluspunkt Erbenheim, der Kolpingsfamilie, des Präventionsrates und des Polizeipräsidiums Westhessen richtet sich an alle Interessierten, insbesondere an ältere Menschen und deren Angehörige. Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden für die Arbeit des Ensembles wird gebeten. Hinweis: Der Meldung angefügt sind Bilder der Veranstaltung aus November 2025 in Hofheim.

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