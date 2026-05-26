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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - GPS-Geräte und Bordcomputer aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen in Keeken entwendet
Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In Kleve-Keeken wurde an einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Zyfflicher Straße in der Zeit von Donnerstag (21. Mai 2026), etwa 20:00 Uhr bis Freitag (22. Mai 2026), 10:00 Uhr aus drei Fahrzeugen Bordcomputer sowie GPS-Geräte und ein Tablett entwendet. Die Geräte befanden sich in landwirtschaftlichen Zugmaschinen und einer Sattelzugmaschine auf dem Hof. Die Kriminalpolizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienlichen Angaben zu den Diebstählen bzw. den Tätern machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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