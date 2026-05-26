POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall auf Deich
Motorradfahrer schwer verletzt
Rees-Haffen (ots)
An Pfingstmontag (25, Mai 2026) hat sich ein Motorradfahrer auf der Deichstraße in Haffen bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 16:15 Uhr war der 56-Jährige aus Duisburg mit seiner Harley Davidson in Richtung Rees unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach jetzigen Erkenntnissen mit dem Hinterrad auf die Leitlinie in der Fahrbahnmitte geriet. Der Hinterreifen rutschte weg und der Duisburger kam zu Fall. Der Mann rutschte mehrere Meter über die Straße und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An der Harley entstand Sachschaden. (cs)
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