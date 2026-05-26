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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall auf Deich
Motorradfahrer schwer verletzt

Rees-Haffen (ots)

An Pfingstmontag (25, Mai 2026) hat sich ein Motorradfahrer auf der Deichstraße in Haffen bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 16:15 Uhr war der 56-Jährige aus Duisburg mit seiner Harley Davidson in Richtung Rees unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach jetzigen Erkenntnissen mit dem Hinterrad auf die Leitlinie in der Fahrbahnmitte geriet. Der Hinterreifen rutschte weg und der Duisburger kam zu Fall. Der Mann rutschte mehrere Meter über die Straße und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An der Harley entstand Sachschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
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Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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