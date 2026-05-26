Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - 16-Jährige muss Pkw ausweichen und stürzt

schwarzer Porsche Cayenne flüchtet

Polizei sucht Zeugen

weeze (ots)

Am Sonntag (24. Mai 2026) fuhr eine 16-jährige Auszubildende aus Weeze mit ihrem E-Scooter auf dem Küstersweg in Weeze von der Gartenstraße kommend in Richtung Bahnübergang. Etwa in Höhe des Netto-Marktes kam ihr ein schwarzer Porsche Cayenne mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen, der nicht hinter den auf seiner Fahrspur parkenden Fahrzeugen hielt, sondern ihr auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Sie musste daher ausweichen und kollidierte mit der Bordsteinkante. Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Porsche fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Porsche Cayenne machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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