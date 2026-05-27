Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Metalldiebstahl auf Betriebsgelände

Zeugen gesucht

Kleve-Wardhausen (ots)

Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen (26. Mai 2026) haben unbekannte Täter vom Betriebsgelände einer Firma an der Siemensstraße Metallstangen gestohlen. Sie brachen einen Zaun auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Danach gingen die Täter ein Warenlager an und entwendeten die jeweils drei Meter langen Stangen. Es ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug für den Abtransport der Beute parat stand. Zeugen, die in dem Zusammengang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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