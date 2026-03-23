Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Fausthieb im Fahrstuhl: Rentner schlägt Frau ins Gesicht - weil der Aufzug zu voll war
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Sonntagnachmittag (22. März) hat ein 78-jähriger Mann am Hauptbahnhof Nürnberg einer 59-jährigen Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen - der Grund: ein überfüllter Aufzug.
Im Westtunnel des Nürnberger Hauptbahnhofs betrat eine 59-jährige Deutsche einen Aufzug. Die Dame wollte auf das Gleis 1 gelangen. Da sie ihren kompletten Hausstand mit sich führte, belegte sie die gesamte Aufzugskabine.
Ein 78-jähriger Mann wollte sich trotzdem noch in den Aufzug zwängen. Die Frau stellte sich quer - und das gefiel dem Senior offenbar gar nicht.
Es gab zunächst Streit. Doch dann eskalierte die Situation plötzlich: Der 78-Jährige holte aus und schlug der Frau mit der rechten Faust ins Gesicht. Sie erlitt dabei eine Platzwunde über dem Auge.
Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Einsatzzentrale. Diese nahm daraufhin die Überwachungskameras unter die Lupe - und der Ablauf des Geschehens ließ sich lückenlos nachvollziehen.
Die 59-Jährige lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab, begleitete die Beamten aber zur Wache, um dort ihre Aussage zu machen. Anschließend wurde sie entlassen.
Der 78-jährige Angreifer wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen ebenfalls vor Ort entlassen. Bisher war der Mann der Polizei nicht bekannt, doch nun wird wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt.
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