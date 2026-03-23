Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Personen im Gleisbereich

Erhebliche Auswirkungen auf Bahnverkehr

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München (ots)

Am Sonntagnachmittag (22. März) haben sich zwei Personen im Gleisbereich auf der Bahnstrecke zwischen München Leuchtenbergring und Daglfing aufgehalten und dadurch erhebliche Störungen im S-Bahn-Verkehr verursacht. Gegen 17:40 Uhr befanden sich ein 36-jähriger jemenitischer Staatsangehöriger sowie eine 31-jährige jemenitische Staatsangehörige, beide mit Wohnsitz in München, im Gleisbereich. Der Triebfahrzeugführer einer stadtauswärts fahrenden S-Bahn der Linie S8 erkannte die Personen rechtzeitig und leitete eine Schnellbremsung ein. Trotz der eingeleiteten Bremsung hielten sich beide weiterhin vor der S-Bahn im Gleisbereich auf. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Personen vor Ort feststellen und aus dem Gefahrenbereich verbringen. Anschließend wurden sie zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle der Bundespolizei am Ostbahnhof gebracht. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim 36-Jährigen einen Wert von 0,0 Promille, bei der 31-Jährigen 0,6 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen auf freien Fuß entlassen. Der Vorfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Insgesamt 43 Züge waren betroffen, wodurch es zu 588 Verspätungsminuten kam. Zudem kam es bei 12 Zügen zu Teilausfällen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

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