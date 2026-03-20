Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mann beleidigt und bespuckt Bundespolizisten am Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Donnerstagnachmittag (19. März) hat ein Mann am Hauptbahnhof Nürnberg Beamte der Bundespolizei beleidigt und ihnen vor die Füße gespuckt.
Ein Zeuge hatte gemeldet, dass eine Frau am Ostausgang des Bahnhofes durch zwei Männer verbal belästigt wurde. Bei Ankunft der Beamten am Einsatzort ergriff einer der Männer die Flucht. Doch schon kurz darauf konnten die Beamten ihn stellen.
Im anschließenden Gespräch verhielt sich der 45-jährige Deutsche aggressiv. Dem verhängten Platzverweis wollte er zunächst nicht Folge leisten und als er schließlich mit der Rolltreppe in Richtung Königstorpassage fuhr, zeigte er den Beamten den Mittelfinger.
Also nahmen die Polizisten den Unruhestifter erneut zur Brust und verlangten seinen Ausweis. Der 45-Jährige drohte den Beamten, spuckte ihnen vor die Füße und beleidigte sie erneut. Aufgrund der Drohhaltung wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.
Mit einem Spuckschutz versehen, wurde der Mann zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Nürnberg gebracht, wo er noch immer nicht aufhören wollte, die Beamten zu beleidigen.
Bei der Zwangsanwendung erlitt ein Polizeibeamter eine Schürfwunde am Finger.
Der 45-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. Er wurde gegen 20 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen. Der andere Mann wurde bereits am Bahnhof aus der Überprüfung entlassen, ein Straftatverdacht gegen ihn hatte sich nicht ergeben.
Der Tatverdächtige, gegen den Ermittlungen wegen Beleidigung eingeleitet wurden, ist der Polizei bereits wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: Fridolin.Schuerer@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell