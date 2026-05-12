PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtasche blockiert Fahrradspeichen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Radfahrerin zog sich am Samstag, 09.05.2026, bei einem Alleinunfall auf der Heeper Straße schwere Verletzungen zu.

Gegen 13:20 Uhr bemerkten Streifenbeamte an der Einmündung Heeper Straße / Bleichstraße eine Radfahrerin, die gestürzt war. Die 32-jährige Bielefelderin berichtete den Beamten, dass sich der Tragegurt ihrer Handtasche in den Speichen des Vorderrads verfangen und diese blockiert hatten. Dadurch stürzte sie mit dem Fahrrad.

Die Radfahrerin war ohne Helm gefahren und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 10:10

    POL-BI: Foto bei Unfallflucht - Zeugin reagiert vorbildlich

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Oldentrup- Am Samstag, 09.05.2026, flüchtete eine betrunkene PKW-Fahrerin nach einem Unfall, obwohl eine Zeugin sie ansprach. Die Zeugin machte ein Foto des PKW mitsamt dem Kennzeichen. Eine 32-Jährige aus Raddestorf (Landkreis Niendorf) bemerkte gegen 19:05 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Oldentruper Straße, nahe der Striegauer Straße, einen Unfall. Die Fahrerin eines Honda ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 09:28

    POL-BI: Einbrecher nimmt Tresor an sich

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Baumheide - Zwischen Freitag, 08.05.2026, 15:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter in eine Jugendeinrichtung an der Siebenbürger Straße ein. Zunächst begab sich der Täter auf die Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses, stieg dann auf den Balkon der Einrichtung und verschaffte sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Büro ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:19

    POL-BI: Falsches Gewinnversprechen: Betrüger setzt Fernzugriffsoftware ein

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Freitag, 08.05.2026, wurde ein 90-jähriger Bielefelder Opfer eines Betrügers, der mithilfe einer Fernzugriffssoftware Überweisungen seines Online-Bankings veranlasste. Gegen 11:00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer Mobilfunknummer. Der Anrufer stellte ihm einen Gewinn in Höhe von über 20.000 Euro in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren