POL-BI: Handtasche blockiert Fahrradspeichen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Eine Radfahrerin zog sich am Samstag, 09.05.2026, bei einem Alleinunfall auf der Heeper Straße schwere Verletzungen zu.
Gegen 13:20 Uhr bemerkten Streifenbeamte an der Einmündung Heeper Straße / Bleichstraße eine Radfahrerin, die gestürzt war. Die 32-jährige Bielefelderin berichtete den Beamten, dass sich der Tragegurt ihrer Handtasche in den Speichen des Vorderrads verfangen und diese blockiert hatten. Dadurch stürzte sie mit dem Fahrrad.
Die Radfahrerin war ohne Helm gefahren und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.
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