Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsches Gewinnversprechen: Betrüger setzt Fernzugriffsoftware ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Freitag, 08.05.2026, wurde ein 90-jähriger Bielefelder Opfer eines Betrügers, der mithilfe einer Fernzugriffssoftware Überweisungen seines Online-Bankings veranlasste.

Gegen 11:00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer Mobilfunknummer. Der Anrufer stellte ihm einen Gewinn in Höhe von über 20.000 Euro in Aussicht. Unter dem Vorwand, den Senior auf die Internetseite des Glücksspielanbieters zu leiten, forderte er den Bielefelder auf, eine Fernzugriffsoftware herunterzuladen.

Anschließend öffnete der Betrüger eine Internetseite, um den älteren Herrn von der Echtheit des Gewinnversprechens zu überzeugen.

In dem Glauben, den Gewinn zu erhalten, machte 90-Jährige Angaben zu seiner Bank. Daraufhin navigierte der Anrufer zu seinem Online-Banking-Account und erfragte die Zugangsdaten. Auch eine Freigabe übers Handy erfolgte auf Anweisung des Betrügers.

Da dem Senior das Verhalten des Anrufers zunehmend verdächtig vorkam, fotografierte er die Internetseiten ab und verständigte unmittelbar nach dem Telefonat seine Bank. Bei einem Besuch in der Filiale erfuhr der Bielefelder, dass bereits mit einer Echtzeitüberweisung ein Betrag in fünfstelliger Höhe abgebucht worden war.

Die Polizei warnt vor falschen Gewinnspielversprechen. Stellen Sie unter keinen Umständen Zugangsdaten am Telefon zur Verfügung. Erlauben sie einen Fernzugriff nur Personen, die Sie kennen und persönlich beauftragt haben, Änderungen an Ihrem Rechner vorzunehmen. Sprechen Sie auch mit Angehörigen über diese Betrugsmasche.

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