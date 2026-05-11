Polizei Bielefeld

POL-BI: Raser kollidiert mit Wohnmobil und flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Montag, 11.05.2026, versuchte sich ein Audifahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen und verursachte zwei Unfälle auf dem Horstheider Weg. Der Audifahrer wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Personen trugen leichte Verletzungen davon.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Polizeibeamte gegen 10:30 Uhr bei Kontrollen an der Kreuzung Lange Straße /Jöllenbecker Straße auf den Audifahrer aufmerksam, da er während der Fahrt das Mobiltelefon nutzte. Der 30-jährige Bielefelder fuhr anschließend in die Gunstraße. Dort wendete er und setzte seine Fahrt auf der Jöllenbecker Straße stadtauswärts fort. Die Polizisten folgten ihm und gaben ihm deutliche Anhaltezeichen. Diese missachtete er und beschleunigte den Audi A4 stark, offenbar um sich einer Kontrolle zu entziehen.

Der Bielefelder bog rechts in die Schuckertstraße ein und beabsichtigte, rechts auf den Horstheider Weg abzubiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem von links kommendem Peugeot Wohnmobil und setzte seine Fahrt fort.

Mit dem stark beschädigten Audi fuhr der 30-Jährige langsam weiter Richtung Innenstadt. Noch während der Fahrt stieg der Bielefelder aus und stürzte. Beim Aussteigen stieß die Fahrertür gegen den Streifenwagen, der sich bereits neben dem Audi befand. Es entstand ein leichter Sachschaden. Der Audi rollte anschließend ohne Fahrer gegen ein Schutzgitter rechts der Fahrbahn und kam dort zum Stehen.

Der Audifahrer trug schwere Verletzungen davon und wurde zur weiteren Behandlung sowie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Der polizeibekannte Bielefelder verfügt über keine gültige Fahrerlaubnis. Wegen mangelnder Eignung wurde ihm die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits versagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines unerlaubten Kfz-Rennens ermittelt.

Die 71-jährige Fahrerin des Wohnmobils sowie ihr 66-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Bielefelder wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.

Der Audi wurde abgeschleppt und sichergestellt. Auch das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit.

Zur Spurensicherung wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld hinzugezogen. Für die Bergung und die Unfallaufnahmen wurde der Horstheider Weg komplett gesperrt. Derzeit dauert die Sperrung weiter an.

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