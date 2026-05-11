Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Einparken beschädigt - Polizei sucht geparktes Auto

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld – Baumheide - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Besitzer eines weißen Fahrzeugs, das am Mittwochmorgen, 06.05.2026, im Wachholderweg abgestellt war und beschädigt wurde. Die Fahrerin, die den Schaden mit ihrem Pkw verursachte, meldete sich zwei Tage später bei der Polizei.

Nach der Aussage der 43-jährigen Bielefelderin beabsichtigte sie an dem Mittwochmorgen, gegen 08:35 Uhr, am Wachholderweg mit ihrem schwarzen Toyota Yaris vorwärts einzuparken. Dabei vernahm sie in Höhe eines Mehrfamilienhauses eine Erschütterung der Karosserie und ein Geräusch. Zunächst setzte sie den Parkvorgang fort.

Im Anschluss fuhr die 43-Jährige davon und schaute sich gegen 10:00 Uhr ihren Pkw genauer an. Dabei stellte sie Beschädigungen an der rechten hinteren Fahrzeugseite und der Felge fest.

Als die 43-Jährige zu der Unfallstelle zurückkehrte, war das beteiligte weiße Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Der Fahrer des beschädigten weißen Autos und Zeugen zu diesem Unfall melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1, des Polizeipräsidiums Bielefeld: 0521/545-0

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