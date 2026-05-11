PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Einparken beschädigt - Polizei sucht geparktes Auto

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld – Baumheide - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Besitzer eines weißen Fahrzeugs, das am Mittwochmorgen, 06.05.2026, im Wachholderweg abgestellt war und beschädigt wurde. Die Fahrerin, die den Schaden mit ihrem Pkw verursachte, meldete sich zwei Tage später bei der Polizei.

Nach der Aussage der 43-jährigen Bielefelderin beabsichtigte sie an dem Mittwochmorgen, gegen 08:35 Uhr, am Wachholderweg mit ihrem schwarzen Toyota Yaris vorwärts einzuparken. Dabei vernahm sie in Höhe eines Mehrfamilienhauses eine Erschütterung der Karosserie und ein Geräusch. Zunächst setzte sie den Parkvorgang fort.

Im Anschluss fuhr die 43-Jährige davon und schaute sich gegen 10:00 Uhr ihren Pkw genauer an. Dabei stellte sie Beschädigungen an der rechten hinteren Fahrzeugseite und der Felge fest.

Als die 43-Jährige zu der Unfallstelle zurückkehrte, war das beteiligte weiße Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Der Fahrer des beschädigten weißen Autos und Zeugen zu diesem Unfall melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1, des Polizeipräsidiums Bielefeld: 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 15:29

    POL-BI: Bei Auseinandersetzung Flaschen benutzt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Auf dem Kesselbrink hat ein 21-jähriger Bielefelder am frühen Freitagmorgen, 08.05.2026, einen 46-jährigen Bielefelder unter andrem mit Glasflaschen geschlagen. Das Opfer wollte zuvor einen Streit zwischen dem Angreifer und einer Frau schlichten. Als der 21-Jährige bei einem Streit gegen 03:25 Uhr einer 50-jährigen Bielefelderin an ihren Kragen griff, kam ihr der 46-Jährige ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:20

    POL-BI: Erneuter Diebstahl aus unverschlossenem Transporter

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brake - An der Astastraße hat sich ein Werkzeugdieb am Donnerstagmorgen, 07.05.2026, an einem nicht verschlossenem Firmenfahrzeug bedient. Ein Mitarbeiter eines Bielefelder Handwerkerbetriebs war zwischen 07:15 Uhr und 12:15 Uhr mit Arbeiten an einem Wohnhaus an der Astastraße beschäftigt. Zwischen den Einmündungen der Straßen Kehre und Kalkbergweg erbeutete ein Unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren