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Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Auseinandersetzung Flaschen benutzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Auf dem Kesselbrink hat ein 21-jähriger Bielefelder am frühen Freitagmorgen, 08.05.2026, einen 46-jährigen Bielefelder unter andrem mit Glasflaschen geschlagen. Das Opfer wollte zuvor einen Streit zwischen dem Angreifer und einer Frau schlichten.

Als der 21-Jährige bei einem Streit gegen 03:25 Uhr einer 50-jährigen Bielefelderin an ihren Kragen griff, kam ihr der 46-Jährige und ein weiterer 44-jähriger Anwesender zur Hilfe. Daraufhin soll der 21-Jährige den älteren Bielefelder ins Gesicht geschlagen haben und im weiteren Verlauf griff er zu Glasflaschen, die am Boden lagen.

Ein 30-jähriger Bielefelder konnte ihm eine Flasche aus der Hand treten. Durch zwei weitere Flaschen wurde der 46-Jährige leicht verletzt.

Die Auseinandersetzung wurde der Polizei erst bekannt, als zwei Beamte im Rahmen ihrer Streife auf die Gruppe zukamen. Rettungssanitäter versorgten den 46-Jährigen und fuhren ihn in eine Krankenhausambulanz. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung auf.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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