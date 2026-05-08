Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Auseinandersetzung Flaschen benutzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Auf dem Kesselbrink hat ein 21-jähriger Bielefelder am frühen Freitagmorgen, 08.05.2026, einen 46-jährigen Bielefelder unter andrem mit Glasflaschen geschlagen. Das Opfer wollte zuvor einen Streit zwischen dem Angreifer und einer Frau schlichten.

Als der 21-Jährige bei einem Streit gegen 03:25 Uhr einer 50-jährigen Bielefelderin an ihren Kragen griff, kam ihr der 46-Jährige und ein weiterer 44-jähriger Anwesender zur Hilfe. Daraufhin soll der 21-Jährige den älteren Bielefelder ins Gesicht geschlagen haben und im weiteren Verlauf griff er zu Glasflaschen, die am Boden lagen.

Ein 30-jähriger Bielefelder konnte ihm eine Flasche aus der Hand treten. Durch zwei weitere Flaschen wurde der 46-Jährige leicht verletzt.

Die Auseinandersetzung wurde der Polizei erst bekannt, als zwei Beamte im Rahmen ihrer Streife auf die Gruppe zukamen. Rettungssanitäter versorgten den 46-Jährigen und fuhren ihn in eine Krankenhausambulanz. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung auf.

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