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Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Diebstahl aus unverschlossenem Transporter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - An der Astastraße hat sich ein Werkzeugdieb am Donnerstagmorgen, 07.05.2026, an einem nicht verschlossenem Firmenfahrzeug bedient.

Ein Mitarbeiter eines Bielefelder Handwerkerbetriebs war zwischen 07:15 Uhr und 12:15 Uhr mit Arbeiten an einem Wohnhaus an der Astastraße beschäftigt. Zwischen den Einmündungen der Straßen Kehre und Kalkbergweg erbeutete ein Unbekannter zahlreiche Werkezeuge. Zu den gestohlenen Geräten zählen eine Stihl Benzin-Kettensäge MS 194 T, ein Akku Schlagschrauber, ein Akku Multi Tool, eine Akku Schlagbohrmaschine, eine Akku Säbelsäge, eine Akku Kreissäge und eine Akku Kettensäge jeweils der Marke Dewalt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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