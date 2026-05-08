PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb lässt Getränkerollcontainer zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde am späten Donnerstagabend, 07.05.2026, am Boulevard auf einen Dieb mit Leergut aufmerksam. Der Ertappte ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht neben dem Tatverdächtigen auch den Eigentümer des Rollcontainers.

Gegen 23:35 Uhr sah der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter einen Mann, der zu der späten Stunde einen Rollcontainer mit zahlreichen Kisten Leergut über den Boulevard schob. Da der Mann mit dem Container auch keinem Gastronomiebetrieb oder Fahrzeug zuzuordnen war, sprach ihn der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter an.

Der Mann entgegnete, dass ihm der Container gehören würde. Als der Mitarbeiter die Polizei per Handy verständigte, lief der Dieb in Richtung des Hauptbahnhofs davon.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 170 cm und 180 cm groß. Er hatte kurze Haare und trug ein braunes Oberteil.

Der Eigentümer des Rollcontainers wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 13:20

    POL-BI: Nach Identitätsklau: Betrüger erfragt sensible Daten

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Eine Bielefelderin zeigte am Mittwoch, 06.05.2026, einen Betrug an, nachdem sie mehrere Rechnungen ihres Mobilfunkanbieters bekam. Zuvor hatte sich ein Betrüger auf einer Social Media Plattform als ihre Bekannte ausgeben und so das Vertrauen er jungen Frau erlangt. Die 23-Jährige berichtete dem Beamten bei der Anzeigenerstattung, dass sie am Vorabend von einer Freundin ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 11:57

    POL-BI: Lkw-Fahrer übersieht Fußgänger beim Abbiegen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 06.05.2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hasseebrock / Hillegosser Straße, bei dem ein 20-Jähriger leichte Verletzungen davontrug. Ein 61-jähriger Steinhagener fuhr gegen 14:15 Uhr mit einem Mercedes Lkw die Hillegosser Straße in Richtung Heeper Straße. Er beabsichtigte, nach rechts in die Straße Hassebrock abzubiegen. Zeitgleich betrat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren