Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb lässt Getränkerollcontainer zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde am späten Donnerstagabend, 07.05.2026, am Boulevard auf einen Dieb mit Leergut aufmerksam. Der Ertappte ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht neben dem Tatverdächtigen auch den Eigentümer des Rollcontainers.

Gegen 23:35 Uhr sah der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter einen Mann, der zu der späten Stunde einen Rollcontainer mit zahlreichen Kisten Leergut über den Boulevard schob. Da der Mann mit dem Container auch keinem Gastronomiebetrieb oder Fahrzeug zuzuordnen war, sprach ihn der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter an.

Der Mann entgegnete, dass ihm der Container gehören würde. Als der Mitarbeiter die Polizei per Handy verständigte, lief der Dieb in Richtung des Hauptbahnhofs davon.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 170 cm und 180 cm groß. Er hatte kurze Haare und trug ein braunes Oberteil.

Der Eigentümer des Rollcontainers wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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