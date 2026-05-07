Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Identitätsklau: Betrüger erfragt sensible Daten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Eine Bielefelderin zeigte am Mittwoch, 06.05.2026, einen Betrug an, nachdem sie mehrere Rechnungen ihres Mobilfunkanbieters bekam. Zuvor hatte sich ein Betrüger auf einer Social Media Plattform als ihre Bekannte ausgeben und so das Vertrauen er jungen Frau erlangt.

Die 23-Jährige berichtete dem Beamten bei der Anzeigenerstattung, dass sie am Vorabend von einer Freundin über eine Social Media Plattform angeschrieben wurde. In der Nachricht bat die vermeintliche Bekannte, ihr dabei zu helfen, ihr Mobiltelefon freizuschalten. Um einen Code auszutauschen sollte sie ihre Mobilfunknummer übermitteln.

Nachdem sie die Nummer gesendet hatte, erhielt sie einen Code per SMS, den sie an den Betrüger weiterleitete. Der vermeintliche Absender der SMS war ein bekanntes Softwareunternehmen.

Nur wenige Minuten später erhielt die Bielefelderin mehrere Benachrichtigungen ihres Mobilfunkanbieters über insgesamt sieben Rechnungen, die über die Mobilfunkrechnung abgerechnet werden sollten.

Über ihren Mobilfunkanbieter beantragte sie sofort eine Sperrung der Abbuchungen. Ob dennoch ein Schaden entstanden ist, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Es ist anzunehmen, dass der Täter zuvor die Zugangsdaten der vermeintlichen Bekannten erlangt hatte und sich nun als diese ausgab. Die Polizei rät dazu, einen möglichen Identitätsdiebstahl immer in Betracht zu ziehen. Bevor Sie sensible Daten über eine Social Media Plattform preisgeben, sollten Sie sich über einen weiteren Kommunikationsweg von der Echtheit ihres Chatpartners und sein Anliegen überzeugen.

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