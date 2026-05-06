Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer und Flucht

Bielefeld (ots)

(JF/MS) Am 06.05.2026, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Apfelstr. in Richtung Schildesche. In Höhe der Einmündung Bünder Str. ordnete sich der Radfahrer zur Fahrbahnmitte ein. In diesem Moment wird der Radfahrer von einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeug von hinten angefahren und stürzt zu Boden. Der Fahrzeugführer hielt zunächst an und half dem Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad auf den Gehweg. Daraufhin gab man an, dass Fahrzeug parken zu wollen und sich um den Schaden zu kümmern. Dies tat der Fahrzeugführer jedoch nicht und flüchtete in Richtung Bielefeld-Schildesche. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde der Fußgänger am Bein verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Noch nicht erfasste Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bielefeld unter der Telefonnummer 0521/545-0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

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