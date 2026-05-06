Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrer fährt vor einen Baum

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Mittwoch, 05.05.2026, verlor ein Bielefelder auf der Spenger Straße die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 20:00 Uhr befuhr der 67-järhige Bielefelder die Spenger Straße mit seinem Seat Ibiza stadteinwärts. Kurz nach der Einmündung Schlottkamp kam er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Im rechten Grünstreifen riss sein Wagen einen Leitpfosten aus der Verankerung und kollidierte mit einem Baum.

Bei dem Unfall erlitt der Bielefelder schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften behandelt und anschließend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer alkoholisiert gefahren war.

Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 8.600 Euro. Er wurde abgeschleppt.

Gegen den Bielefelder erstatteten die Polizeibeamten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und stellten seinen Führerschein sicher.

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