PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrer fährt vor einen Baum

POL-BI: Betrunkener Fahrer fährt vor einen Baum
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Mittwoch, 05.05.2026, verlor ein Bielefelder auf der Spenger Straße die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 20:00 Uhr befuhr der 67-järhige Bielefelder die Spenger Straße mit seinem Seat Ibiza stadteinwärts. Kurz nach der Einmündung Schlottkamp kam er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Im rechten Grünstreifen riss sein Wagen einen Leitpfosten aus der Verankerung und kollidierte mit einem Baum.

Bei dem Unfall erlitt der Bielefelder schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften behandelt und anschließend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer alkoholisiert gefahren war.

Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 8.600 Euro. Er wurde abgeschleppt.

Gegen den Bielefelder erstatteten die Polizeibeamten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und stellten seinen Führerschein sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 11:21

    POL-BI: Auffahrunfall am Bielefelder Autobahnkreuz

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Senne - Am Mittwochmorgen, 06.05.2026 ist ein Pkw mit zwei Insassen auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund gegen das Heck eines Sattelaufliegers gefahren. Die Verletzungen des Pkw-Fahrers wurden als lebensgefährlich bewertet. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Nach den bisherigen Informationen war ein 29-Jähriger gegen 06:30 Uhr mit seinem 15-jährigen Beifahrer in einem Audi A 4, ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 13:32

    POL-BI: Betrunkener überschüttet Seniorin mit Bier

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Randalierer wurde am Montag, 04.05.2026, von Beamten in Gewahrsam genommen, nachdem er eine 76-jährige Bielefelderin mit Bier übergossen und ihren Begleiter festgehalten hatte. Bei seiner Festnahme leistete der Betrunkene erheblichen Widerstand. Die 76-jährige Bielefelderin ging in Begleitung eines 81-jährigen Bielefelders die Obernstraße entlang. Dabei fiel der Seniorin ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:58

    POL-BI: Autoaufbrecher flüchtet mit neon-gelbem Fahrrad

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - An der Herforder Straße schlug ein bisher unbekannter Täter am Samstag, 02.05.2026, die Scheiben eines Fahrzeugs ein und stahl einen Korb mit leeren Tüten. Eine Zeugin hörte gegen 17:30 Uhr einen lauten Knall. Als sie dem Geräusch nachging, sah sie einen beschädigten roten Skoda Fabia auf einem Parkplatz an der Herforder Straße, zwischen den Straßen Am Lehmstich und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren