Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb mit Diebesgut gestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine couragierte Zeugin wurde am Donnerstagmittag, 30.04.2026, in einer Brackweder Unterführung an der Hauptstraße auf einen Dieb aufmerksam. Nach seiner vorläufigen Festnahme fragt die Polizei, welcher Privatperson oder in welchem Geschäft beispielsweise ein Fahrradcomputer, eine Haschpfeife und Zigarettenschachteln gestohlen wurden.

Die Bielefelderin nutzte gegen 13:55 Uhr eine Unterführung von der Raymondstraße in Richtung der Hauptstraße. Dort hantierte ein unbekannter Mann mit einem Werkzeug an einem Pedelec. Der Sattel samt Stütze waren bereits demontiert. Sie sprach ihn an und suchte Schutz in einem angrenzenden Geschäft, von wo aus sie den Polizeinotruf wählte.

Daraufhin verschwand der Fahrraddieb in Richtung der Stadtbahnhaltestelle, wo ihn die alarmierten Polizisten antrafen. Es bestand der Verdacht, dass einige Gegenstände in seinem Rucksack nicht dem polizeibekannten 38-jährige Bielefelder gehörten und in Tatortnähe an der Hauptstraße, im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Normannenstraße", gestohlen worden sein könnten.

Bislang kennt die Polizei noch nicht die Besitzer eines Bosch Fahrradcomputers, einer original verpackten Haschpfeife, einer Tabakdose sowie von vier Zigarettenschachteln. Eine Anti-Falten-Creme konnte einer Apotheke und ein Paar Kopfhörer konnte einem Non-Food-Discounter in Tatortnähe zugeordnet werden.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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