Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall am Bielefelder Autobahnkreuz

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Am Mittwochmorgen, 06.05.2026 ist ein Pkw mit zwei Insassen auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund gegen das Heck eines Sattelaufliegers gefahren. Die Verletzungen des Pkw-Fahrers wurden als lebensgefährlich bewertet. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt.

Nach den bisherigen Informationen war ein 29-Jähriger gegen 06:30 Uhr mit seinem 15-jährigen Beifahrer in einem Audi A 4, zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Süd und dem Autobahnkreuz Bielefeld, unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz benutzte er auf der regennassen Fahrbahn den mittleren Fahrstreifen und stieß aus noch unbekannter Ursache gegen einen vorausfahrenden Sattelzug.

Der 39-jährige Lkw-Fahrer und die beiden Personen aus dem Audi sind polnische Staatsangehörige. Nach einer medizinischen Versorgung wurden die beiden Verletzten in Bielefelder Krankenhäuser gefahren.

An der Unfallstelle war das VU-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld im Einsatz und setzte eine Drohne ein. Den Sachschaden schätzten die Autobahnpolizisten auf mindestens 20.000 Euro. Der totalbeschädigte Audi wurde sichergestellt und durch ein Abschleppfahrzeug geborgen. Auch der Sattelauflieger war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Abfahrt in Richtung der A 33 blieb während der Unfallaufnahme frei befahrbar. Nach der Beseitigung einiger Trümmerteile konnten die Beamten gegen 07:05 Uhr den linken Fahrstreifen freigeben. Der mittlere Fahrstreifen blieb bis 08:20 Uhr gesperrt.

Der Stau vor der Unfallstelle betrug etwa 10 Kilometer. Gegen 10:35 Uhr war die A 2 an dieser Stelle wieder auf allen drei Fahrstreifen befahrbar.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell