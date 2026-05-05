Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoaufbrecher flüchtet mit neon-gelbem Fahrrad

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An der Herforder Straße schlug ein bisher unbekannter Täter am Samstag, 02.05.2026, die Scheiben eines Fahrzeugs ein und stahl einen Korb mit leeren Tüten.

Eine Zeugin hörte gegen 17:30 Uhr einen lauten Knall. Als sie dem Geräusch nachging, sah sie einen beschädigten roten Skoda Fabia auf einem Parkplatz an der Herforder Straße, zwischen den Straßen Am Lehmstich und der Hallenstraße.

Vor dem eingeschlagenen Seitenfenster befand sich ein Radfahrer. Als er die Frau bemerkte, fuhr er mit seinem neon-gelben Fahrrad in Richtung Eckendorfer Straße davon.

Laut Besitzerin des Fahrzeugs hatte er einen Korb mit leeren Tüten entwendet.

Der gesuchte Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, schlank, hatte braune, lockige Haare, einen dunklen Vollbart und trug eine schwarze Kapuzenjacke. Er hatte einen Korb mit Pfandflaschen bei sich.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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