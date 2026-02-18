Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Einbruch in Tankstelle

Einbruch in Einkaufsmarkt

Hosenfeld. Am Dienstag (17.02.), gegen 2.05 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Hermetzacker" im Ortsteil Poppenrod. Auch im Gebäude wurden Türen gewaltsam geöffnet und erheblicher Sachschaden verursacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts, jedoch verursachten sie einen Sachschaden im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstelle

Ebersburg. Am Dienstag (17.02.), gegen 1.00 Uhr, zerstörten Unbekannte die Glasscheibe der Haupteingangstür einer Tankstelle in der Straße "Am Wasserweg" im Ortsteil Thalau um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie mehrere Packungen Zigaretten und flüchteten mit dem Diebesgut in einem dunklen Kleinwagen in Richtung Döllbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

