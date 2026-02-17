PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Verursacher flüchtet zu Fuß

Eiterfeld. Am frühen Dienstagmorgen (17.12.), gegen 2 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger VW-Fahrer die L 3380 zwischen Eiterfeld und Ufhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Hierbei verletzte sich der 23-Jährige zwar leicht, flüchtete jedoch - nachdem er sich aus dem Fahrzeug befreit hatte - fußläufig in Richtung Ufhausen. Durch die eingesetzten Beamten der Polizeistation Hünfeld konnte er unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und seine Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Polizeistation Hünfeld)

HEF

Autos kommen von Fahrbahn ab

Haunetal. Am Montag (16.02.), gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem 26-jährigen Beifahrer die L 3471 von der B 27 kommend in Richtung Wehrda. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst einen Leitpfosten und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Beifahrer verletzte sich dabei schwer und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Haunetal. Am Montag (16.02.), gegen 13.10 Uhr, befuhr eine 52-jährige Toyota-Fahrerin aus Hosenfeld die B 27 von Meisenbach kommend in Richtung Neukirchen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn, streifte einen Leitpfosten sowie einen am Fahrbahnrand stehenden Baum und kam auf einem Feldstück zum Stehen. Die 52-Jährige verletzte sich schwer und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Philippsthal. Am Montag (16.02.), gegen 09 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Kia-Fahrer aus der Krayenberggemeinde die L 3172 von Heiboldshausen kommend in Richtung Harnrode. Kurz nach dem Orteingang geriet der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw zunächst und kam anschließend auf einer Pferdekoppel zum Stehen. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Heringen. Am Montag (16.02.), gegen 09.05 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer aus Heringen die Widdershäuser Straße von Widdershausen kommend in Richtung Heringen. Unmittelbar vor dem Bahnübergang kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montag (16.02.), in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz "Am Markt" geparkten schwarzen Ford Fiesta am hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

