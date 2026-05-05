Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin bei "Dooring-Unfall" leicht verletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Durch das Öffnen einer Autotür ist eine Radfahrerin am Donnerstag, 30.04.2026, in der Mühlenstraße mit ihrem Fahrrad gestürzt. Rettungssanitäter behandelten die Bielefelderin vor Ort.

Die 28-Jährige war mit ihrem Fahrrad gegen 22:55 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung der Otto-Brenner-Straße unterwegs. Vor der Einmündung Kleine Howe stand ein VW UP am rechten Straßenrand. Zeitgleich als die Radfahrerin an diesem Pkw vorbeifuhr, öffnete ein 55-jähriger Bielefelder die Fahrertür seines VW, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Die Radfahrerin wurde von der Autotür getroffen und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Zeuge bestätigte die Angaben der 28-Jährigen. Sie hatte eigeninitiativ keinen Fahrradhelm getragen.

Die Polizei erinnert alle Autofahrer daran, beim Öffnen ihrer Autotüren sensibel zu reagieren, um auszuschließen, dass beispielsweise Zweiradfahrer übersehen werden. Ebenso umsichtig sollten alle Beifahrer handeln, wenn sie aussteigen möchten.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat informiert zu dem Thema in der Kampagne "Kopf drehen, Radfahrende sehen!":

https://www.dvr.de/presse/presseinformationen/dooring-unfaelle-mehr-als-jeder-zehnte-auto-fahrende-beim-aussteigen-unaufmerksam

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