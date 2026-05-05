Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugin bemerkt betrunkenen Autofahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Eine aufmerksame Autofahrerin meldete der Polizei am Sonntag, 03.05.2026, zwei Fahrer, die betrunken sein sollten und sich sich beim Steuern eines Audi A4 abwechseln würden. Aufgrund ihrer Beobachtung konnten Streifenbeamte einen 28-jährigen Bielefelder stoppen, der keine Fahrerlaubnis besaß und tatsächlich unter Alkoholeinfluss gefahren war.

Die Autofahrerin aus dem Kreis Gütersloh bemerkte gegen 12:50 Uhr in Höhe der Einmündung Gildemeisterstraße und Am Alten Beckhof den Audi A4. Während der Fahrer angetrunken wirkte und ein naheliegendes Gebüsch aufsuchte, setzte sich ein zweiter Mann ans Lenkrad. Der Fahrer kam zurück, nahm als Beifahrer Platz und ließ sich bis auf den Parkplatz eines angrenzenden Discountmarkts fahren.

Auf dem Platz gerieten die beiden Männer in einen verbalen Streit, woraufhin sich der zweite Fahrer zu Fuß entfernte. Als der erste Audi-Fahrer nach Startschwierigkeiten in die Straße Am Alten Beckhof fuhr, folgte die Zeugin ihm und beschrieb der Polizei den Standort des Audi.

Streifenbeamten gelang es, nach drei vergeblichen Versuchen den 28-Jährigen mit dem Auto im Bereich der Einmündung Falkenstraße und Hellweg anzuhalten. Als die Beamten den Fahrer aus dem Auto holten, wirkte er stark benommen. Mögliche Fluchtversuche zu Fuß unterbanden die Polizisten durch Anlegen einer Fessel.

Der 28-jährige ukrainische Staatsbürger konnte sich mit keinem Ausweis legitimieren. Eine Recherche im polizeilichen Datensystems ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zwischenzeitlich erschien der, als zweiter Fahrer beschriebene, Mann an der Kontrollstelle. Er war nicht betrunken und ein Arbeitskollege des 28-Jährigen. Er hatte sich zuvor ans Steuer gesetzt, um seinen betrunkenen Kollegen nicht weiterfahren zu lassen.

Der angetrunkene Audi-Fahrer war nicht in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen und wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Süd gefahren. Dort zeigte sich der 28-Jährige uneinsichtig und aggressiv. Dieses Verhalten dauerte nach der Blutprobenentnahme durch einen Arzt an und es machte einen Platzverweis für den Bereich der Polizeiwache erforderlich. Weil der aggressive Mann immer noch nicht gehen wollte, folgte der Transport ins Polizeigewahrsam. Da der benutzte Audi einer anderen Person gehörte als dem 28-Jährigen, stellten ihn die Beamten sicher.

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