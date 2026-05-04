Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher sollen Einstieg vorbereitet haben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach den bisherigen Informationen soll ein Fensterflügel einer Physiotherapiepraxis in der Nacht zu Donnerstag, 30.04.2026 nicht verriegelt gewesen sein. Durch das Fensterelement betrat ein Dieb die Praxisräume.

Eine Betreiberin der Praxis an der Meisenstraße grenzte den Tatzeitraum, für den Diebstahl von Einrichtungsgegenständen, zwischen Mittwoch, 29.04.2026, gegen 19:00 Uhr, und Donnerstag, 30.04.2026, gegen 08:25 Uhr, ein. Sie verdächtigt eine fremde Person, den Fenstergriff, während der Öffnungszeiten der Praxis, von innen geöffnet zu haben. Aufbruchspuren waren nicht erkennbar erkennbar

Aus der Praxis wurden eine Stehlampe, ein Hocker, eine Espressomaschine und zwei Wasserkocher gestohlen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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